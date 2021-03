Rhein-Neckar. Der Einzelhandel in den 54 Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises darf ab diesem Montag wieder öffnen – unter Einhaltung einer Quadratmeterbegrenzung pro Kunde und den Hygienevorgaben. Hintergrund: Zwischen Weinheim, Wiesloch und Sinsheim sind in den vergangenen fünf Tagen nicht mehr als 50 Coronainfektionen pro 100 000 Einwohner aufgetreten. In Mannheim (Inzidenz 98,5) gibt es diese Öffnungsmöglichkeit nicht.

