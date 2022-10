Einsatz nach lautem Knall

Heidelberg. Ein lauter Knall in einem Industriegebiet im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund hat am Montag einen Großeinsatz ausgelöst. Laut Mitteilung kam es am Nachmittag auf einem Firmengelände in der Hans-Bunte-Straße zu dem verdächtigen Geräusch. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus, um dem Ursprung des Knalls nachzugehen. Die Zufahrtsstraßen vom Kurpfalzring, der Hugo-Stolz-Straße und der Henkel-Teroson-Straße wurden abgesperrt.

Nach etwa 20 Minuten vermeldete die Polizei, dass die Ursache für den Knall ein Überdruckventil an einem Stickstoffbehälter war, das ausgelöst hatte. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden. Nach Rücksprache mit einem Firmenverantwortlichen wurden die Sperrungen wieder aufgehoben. jei