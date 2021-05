„Einen ,Plan B’ sollte es immer geben“

Heidelberg. Familie und Kinder – das gehört für viele Menschen einfach zusammen. Doch was ist, wenn es mit dem Nachwuchs nicht klappen will? Krankheiten und ihre Behandlung wie Chemotherapie bei Krebs können die Familienplanung ebenfalls schwierig machen. Die Kinderwunschambulanz der Heidelberger Universitätsklinik ist für viele Paare auf dem Weg zum Nachwuchs eine wichtige Anlaufstelle.

Das Durchschnittsalter der Frauen liegt bei etwa 34 Jahren, beschreibt der Ärztliche Direktor Thomas Strowitzki. Sind es Jüngere, ist bei ihnen die Ursache meist schon länger klar. „Wir betreuen genauso Paare, die bereits mehrere erfolglose Versuche hinter sich haben, oder Paare, die schon um die 40 sind, wenn sie kommen – es gibt eine große Bandbreite.“ Der Einzugsbereich liege vor allem zwischen Pforzheim, Heilbronn, Baden-Baden und Karlsruhe und reiche bis nach Darmstadt und Kaiserslautern.

Führend auf dem Gebiet Die Kinderwunschambulanz des Heidelberger Uniklinikums ist mit mehr als 500 Behandlungszyklen von künstlichen Befruchtungen in Deutschland plus rund 200 Behandlungen im natürlichen Zyklus pro Jahr bei den Uni-Abteilungen führend. Rund 23 000 ambulante Besuche von Patienten in der Ambulanz und 1000 ambulante Operationen gibt es in der Abteilung pro Jahr. Verschiedene Spezialsprechstunden werden angeboten. Etwa eine für wiederholte Fehlgeburten. Etwa 230 Paare werden hier pro Jahr betreut.

Aber es kämen auch regelmäßig Patienten mit Spezialfragen etwa aus München oder Nordrhein-Westfalen. „Von wirklich weither haben wir in diesem und im vergangenen Jahr keine Paare gehabt – sonst gab es schon auch mal Anfragen aus Hawaii oder Wladiwostok.“ Maximal fünf Prozent der Patienten vor der Pandemie stammten aus den arabischen Ländern. Sehr gut helfen können Strowitzki und seine rund 20 Mitarbeiter im ärztlichen Bereich, in der Ambulanz und im Labor schon bei einfachen hormonellen Auffälligkeiten, etwa wenn der Prolaktinspiegel (Hormon der Hirnanhangsdrüse, das für die Milchbildung wichtig ist) besonders hoch und die Frau sonst ganz gesund ist. Oder bei besonderen Formen der ausfallenden Periode, die zentral geregelt sind. Bei der künstlichen Befruchtung können wir auch sehr gut helfen, wenn die Ursache bei den Männern liegt. Das Ziel ist dann immer, Keimzellen besser zueinanderzubringen.

Weniger Mehrlingsgeburten

Frauen haben besonders gute Chancen, schwanger zu werden, wenn klar diagnostizierbare Ursachen das bislang verhinderten. Wenn Frauen zum Beispiel einen beidseitigen, nicht korrigierbaren Eileiterschaden haben, sonst aber fit und gesund sind, kann die Befruchtung außerhalb des Körpers sehrgut funktionieren. Schwieriger macht es das Alter – mehr als bei Männern – oder eine Einschränkung der Leistung der Eierstöcke und damit eine geringere Produktion von Follikeln.

„Wir bieten nicht nur künstliche Befruchtung an, sondern eine ganze Bandbreite: Wir stimulieren hormonell, wir beraten, wir operieren“, erklärt der Hormonexperte, dass für jedes künftige Elternpaar eine eigene Lösung gefunden werden soll.

Gleichgeschlechtlichen Paaren hingegen kann die Uniklinik nicht zu Nachwuchs verhelfen: „Wir haben kein Programm für Samenspenden“, muss Strowitzki etwa passen, wenn zwei Frauen ein gemeinsames Kind zeugen wollen. Aber es gibt genug niedergelassene Spezialisten, die eine flächendeckende Versorgung sicherstellen.

Mehrlingsschwangerschaften kommen nach künstlicher Befruchtung inzwischen sehr viel seltener vor als früher. „Man ging immer davon aus, dass sich in etwa 20 Prozent Mehrlingsschwangerschaften entwickeln“, nennt Strowitzki Zahlen. Allerdings habe es in der Universitätsklinik im vergangenen Jahr bei Hunderten von künstlichen Befruchtungen gerade einmal zehn Zwillingsschwangerschaften gegeben, in diesem Jahr sogar erst eine. „Und wir hatten in den vergangenen drei, vier Jahren keine einzige Drillingsschwangerschaft.“

Das liege auch an einem „weltweiten Umdenken hin dazu, in einem Zyklus meist nur noch einen Embryo einzusetzen.“ So hat man zudem mehr befruchtete Eizellen zum Einfrieren – für einen weiteren Versuch oder ein weiteres Kind. Vor Jahren war das noch undenkbar. Doch es bedeutet ja auch, dass die Frau nicht erneut eine belastende Hormonbehandlung über sich ergehen lassen muss. Auch nach Krebsbehandlungen muss dank dieser Möglichkeit nicht auf eine Schwangerschaft verzichtet werden.

Mythen der Reproduktionsmedizin

„Auf gar keinen Fall Zwillinge“: Diesen Wunsch hören die Reproduktionsmediziner häufiger als den Wunsch danach. Für Letzteres hat Strowitzki übrigens viel Sympathie: Er ist ein eineiiger Zwilling; sein Bruder ist erfolgreicher Neurochirurg.

„Ein ,Plan B’ ist immer von Anfang an wichtig“, betont der Ärztliche Direktor. Er rate davon ab, das Thema „unterschwellig köcheln zu lassen“. Es sei ein „klares Programm: Wir wollen ein Kind. Wenn das klappt, klasse! Wenn nicht, muss man die Tür aus der Behandlung wieder hinausfinden.“ Von den Frauen, die wegen Fertilitätsstörungen einen Arzt aufsuchen, kann etwa die Hälfte später ein Baby bekommen, mit künstlicher Befruchtung etwa zwei Drittel. Es gehöre übrigens zu den Mythen der Reproduktionsmedizin, dass eine Schwangerschaft komme, wenn „der Stress nachlässt“. Es gibt keine Studien, die einen Zusammenhang zwischen Stress und Unfruchtbarkeit belegen.