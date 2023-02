„Eine ungenutzte Chance“

Bibliothek des Historischen Seminars der Universität Heidelberg. Abgedunkelte Gediegenheit. Geruch von Papier. Frank Engehausen tritt an das vorletzte Regal. In Augenhöhe stehen hier, in einem Dutzend kunstvoll gebundener Bände, sämtliche Protokolle der Parlamentsdebatten aus der Frankfurter Paulskirche. Gut 7000 Seiten. Originaldrucke von 1848/49. Bis auf einige Flecken tadellos. „Besser in Schuss als manches Taschenbuch der 1960er Jahre“, sagt der Geschichtsprofessor.

Paulskirchen-Verfassung Die Nationalversammlung verabschiedete am 27. März 1849 eine Verfassung, die aber nie in Kraft trat. Sie enthielt bereits moderne Grundsätze: § 137: Der Adel als Stand ist aufgehoben. § 139: Die Todesstrafe . . . sowie die Strafen des Prangers, der Brandmarkung und der körperlichen Züchtigung sind abgeschafft. § 147: Keine Religionsgemeinschaft genießt vor anderen Vorrechte durch den Staat; es besteht keine Staatskirche.

Man spürt: Der Historiker ist angetan von diesem Thema – der Revolution von 1848/49 und dem daraus hervorgegangenen ersten demokratisch gewählten Parlament auf deutschem Boden. Zum 175. Jubiläum dieser Ereignisse präsentiert er ein 350 Seiten starkes Buch. Treffender Titel: „Werkstatt der Demokratie“.

Die Grunddaten sind Standardstoff im Geschichtsunterricht: Am 24. Februar 1848 bricht in Paris die Revolution aus. Bald greift der Virus Freiheit auf deutschen Boden über. Unter Druck gewähren die Fürsten freie Wahlen zu einem Parlament, das in der Frankfurter Paulskirche zusammentritt. Am Ende scheitert dieser erste Versuch eines deutschen Parlamentarismus jedoch – an Uneinigkeit der Revolutionäre und gewaltsamer Unterdrückung durch die rasch wiedererstarkten Fürsten.

Hochaktuelle Problematik

Die Literatur zur 1848er Revolution ist unübersehbar, jene speziell zur Paulskirchen-Versammlung jedoch nicht. „Die letzte größere Veröffentlichung dazu stammt aus den 1960er Jahren“, erläutert Engehausen. Die Geschichte(n) von Kämpfen auf den Barrikaden eignen sich eben besser für Dokus jeder Art als scheinbar dröge Parlamentsdebatten.

Doch Engehausen empfindet gerade die als ausgesprochen spannend. Etwa die Fragen: Wie funktioniert dieses Parlament? Welche Themen werden behandelt? Und wie? Die dabei auftretenden Erkenntnisse sind hochaktuell. So verweist er auf die radikalen Demokraten: „Die agierten nach dem Motto ,Nur wir wissen, was jetzt passieren muss.’“ Erinnert das nicht frappierend an die Postulate der „Letzten Generation“?

Wichtige Rolle Heidelbergs

Hinzu kommt der lokale Aspekt: Denn Heidelberg hat eine nicht unbedeutende Rolle in diesem Prozess: Nach Ausbruch der Revolution in Paris findet hier am 5. März 1848 das erste Treffen süddeutscher Demokraten statt. Im „Badischen Hof“ in der Hauptstraße 113, heute Zentrale der Volksbank, beraten sie, wie es in Deutschland weitergehen soll – was schließlich zum Paulskirchen-Parlament führt. Ihm gehören sieben Heidelberger Professoren an, allen voran Robert von Mohl, Reichsjustizminister in der vom Paulskirchen-Parlament eingesetzten Regierung.

Damit beschäftigt sich der 60-jährige Historiker seit langem. Zum 150. Jubiläum 1998 ist er Mitautor einer Ausstellung im Kurpfälzischen Museum – und der Plakette, die am Haus in der Heidelberger Straße 113 angebracht wird. „Mehrfach musste der Gemeinderat beraten, bis der Text feststand“, erinnert er sich. Die sieben Heidelberger Abgeordneten porträtiert er damals in einem Buch, verfasst Rezensionen zu 50 Veröffentlichungen über die 48er Revolution sowie gerade eben einen Beitrag in der aktuellen Themenausgabe der Geschichtszeitschrift „damals“.

Nach wie vor erstaunlich findet er das Zustandekommen dieses Parlaments. „Am 3. April 1848 wurde beschlossen, dass die Versammlung am 1. Mai zusammentreten soll.“ Innerhalb eines Monats wird in ganz Deutschland eine Wahl auf die Beine gestellt, die es zuvor noch nicht gibt. „Da könnte sich manche Stadt ein Beispiel nehmen“, schmunzelt er.

Die Abgeordneten wollen damals, dass das Volk weiß, was sie tun – Transparenz nennt man das heute. Alle Reden werden veröffentlicht, und zwar in einer Geschwindigkeit, die für die Smartphone-Generation selbstverständlich, für die damalige Zeit aber sensationell ist. „Am 19. Januar wurde diese Rede gehalten, am 20. Januar gedruckt und veröffentlicht“, zeigt Engehausen in eines der Protokollbücher. Sie sind die Grundlage für sein herausragendes Werk.

Vorbild für das Grundgesetz

Was ist sein Fazit? „Bedauern über ungenutzte Chancen“, formuliert er: „Ein paar Monate lang hat die Chance bestanden, in Deutschland etwas zum Besseren zu wenden. Wie weit das getragen hätte, das steht natürlich auf einem anderen Blatt.“ Die These, es führe ein direkter Weg vom Scheitern der 48er Revolution zu Hitler, empfindet er jedoch als überzogen: „Der Ausgang war offen, es hätte auch anders kommen können, 1849 und 1933“, sagt er: „Es kommt eben auch immer auf Personen an.“

Zudem: Ganz folgenlos bleiben die 1848er Revolution und die Paulskirchen-Versammlung nicht. Mit den Grundrechten in der von ihr beschlossenen Verfassung ist die Idee der Freiheit in der Welt, auch in Deutschland. Vergessen machen kann man sie nicht mehr. Im Gegenteil: Sie wird Vorbild für die Grundrechte in der Weimarer Verfassung und in unserem Grundgesetz.