Heidelberg. Bei einem Brand am Freitag im Heidelberger Stadtteil Kirchheim ist ein Mensch verletzt worden. Die Brandursache ist noch unbekannt, der Schaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro. Nach Mitteilung der Polizei ging der Notruf über das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Hegenichstraße gegen 4.45 Uhr ein. Gegen 5.30 Uhr waren die Flammen erstickt. Die Straßen rund um den Brandort wurden gesperrt und der Verkehr umgeleitet. miro

