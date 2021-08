Eine Nacht im Waldcamp

Heidelberg. Einen Tag und eine Nacht draußen sein, Behelfswerkzeuge herstellen und Ausrüstungen testen: Am Samstag, 18. September, bietet H & B Tour Conception einen Anfängerkurs „Wilderness Survival“ an. Das Training wendet sich an naturbegeisterte Anfänger, die zur Vorbereitung ihrer Wanderungen und Touren Grundkenntnisse zu Themen wie „Übernachten im Freien“, „Feuer machen“ oder „Ausrüstung“ erwerben möchten. Der Kurs findet auf einem Platz in Waldrandlage in der Nähe von Heidelberg statt. Kosten: 179 Euro. „Bushcraft“ ist am ehesten als „Wald- oder Pfadfinderhandwerk“ zu übersetzen. So verstehen die Veranstalter eine Mischung aus Waldläufertechniken, historischen handwerklichen Fähigkeiten und Überlebensfertigkeiten darunter – wie sie Piloten erlernen. miro

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1