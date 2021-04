Einbruchserie in Gartenhäusern - Polizei fahndet mit Hubschrauber

Heidelberg. Mit Hubschrauber und Wärmekamera hat die Polizei in der Nacht auf Freitag in Heidelberg nach einem Mann gesucht, der in Zusammenhang mit einer Einbruchserie in Gartenhäusern stehen könnte. Zeugen hatten den dunkel gekleideten Mann davor gegen 23 Uhr auf einem Gartengrundstück bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Die Suche per Hubschrauber konzentrierte sich auf das Handschuhsheimer Feld und das Neckarufer zwischen Dossenheim und Heidelberg - blieb aber ohne Erfolg.

Ob in der Nacht zum Freitag erneut Gartenhäuser aufgebrochen wurden, steht aktuell noch nicht fest. Seit März kam es zu 20 Einbrüchen in Gartengrundstücken, der größte Teil davon im Handschuhsheimer Feld. Teilweise wurden dort mehrere Gartenhäuser auf einmal aufgebrochen. Gestohlen wurden Werkzeuge und Gartengeräte.