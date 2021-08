Einbruch in Pestalozzischule - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg. Hinweise erbittet die Polizei nach einem Einbruch in die Pestalozzischule in der Heidelberger Südstadt: In der Nacht auf Mittwoch drangen Unbekannte vermutlich über eine Seitentür in das Gebäude ein und durchwühlten mehrere Schränke.

In der näheren Umgebung der Schule in der Rohrbacher Straße wurde Unrat gefunden, der mit dem Einbruch in Verbindung gebracht wird und Spurenträger sein könnte. Zeugen, die etwas zum Geschehen in der Schule sagen können, werden gebeten, sich unter 0621/1741700 beim Polizeipräsidium Mannheim zu melden.



Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren