Heidelberg. In eine Kunst- und Antiquitäten-Galerie in der Rohrbacher Straße sind Unbekannte eingebrochen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verschafften sich die Täter in der Nacht zum Mittwoch Zugang zu den Räumen, indem sie eine notdürftige Verschalung am Fenster eintraten. Es wurden Uhren, Schmuck, eine Trompete und ein Akkordeon gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere 10 000 Euro. Hinweise unter Telefon 06221/991700.

