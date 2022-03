Heidelberg. In Heidelberg wurde zwischen Samstag, 09.00 Uhr und Sonntag, 16.30 Uhr in eine Kneipe eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu der Gaststätte in der Unteren Straße. Sie entwendeten mehrere tausend Euro aus zwei Tresoren und flüchteten unerkannt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-1700 zu melden.