Heidelberg. Bei einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Heidelberg-Neuenheim haben Unbekannte Schmuck und Uhren im Wert von mehreren zehntausend Euro erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, hebelten zwei dunkel gekleidete Personen in der Nacht zum Donnerstag gegen 3.20 Uhr die Eingangstür auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort zerschlugen sie das Glas der Schaufensterauslage und mehrerer Vitrinen und nahmen die Wertsachen an sich. Anwohner, die auf den Lärm aufmerksam wurden, verständigten die Polizei. Sie beobachteten, wie die Täter flüchteten und hörten laute Motorengeräusche. Die Unbekannten sollen männlich, etwa 1,80 Meter groß und zwischen 20 und 40 Jahre alt sein. Hinweise unter Telefon 0621/174-44 44. jei