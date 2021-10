Einbruch in Hotel in der Heidelberger Altstadt

Heidelberg. Einbrecher haben in einem Hotel in der Heidelberger Altstadt einen Diebstahlschaden von rund 1.000 Euro hinterlassen. Die Unbekannten erbeuteten in der Nacht zu Montag ein Notebook und einen kleinen Tresor, der keine Wertgegenstände beinhaltete, teilte die Polizei am Dienstag mit. Um sich Zutritt zum Hotel in der Klingenteichstraße zu verschaffen, hebelten die Täter die Seitentür des Gebäudes auf. In den Räumlichkeiten durchsuchten sie anschließend den Rezeptionsbereich und drangen in ein verschlossenes Büro im Küchenbereich ein. Die Höhe des Sachschadens war von der Polizei zunächst nicht abschätzbar.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 06221/99-1700 bei der Polizei.