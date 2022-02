Einbruch in Hochschulgebäude – Täter stehlen Bargeld und Snacks aus dem Automaten

Heidelberg. Unbekannte Täter sind in ein Hochschulgebäude in Heidelberg-Wieblingen eingebrochen und haben dort mehrere Snackautomaten aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, haben sich die Täter im Zeitraum von Dienstagabend, 20 Uhr und Mittwochmorgen, 5 Uhr Zutritt zu dem Gebäude in der Ludwig-Guttmann-Straße verschafft, indem sie eine Zugangstür gewaltsam aufgedrückt hatten. Im Gebäude hebelten sie mehrere Snackautomaten auf und entwendeten Snacks sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die leeren Geldkassetten ließen die Täter hingegen am Tatort zurück. Diese wurden in der Folge sichergestellt und der Zentralen Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zwecks möglicher Spurensicherung übergeben.

Der Polizeiposten Wieblingen hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06221 830740 zu melden.