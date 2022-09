Einbruch in Heidelberger Wohnung, während Bewohner schlafen

Heidelberg. Ein Einbrecher ist am Donnerstagabend in der Heidelberger Weststadt in eine Wohnung eingebrochen, während deren Bewohner geschlafen haben. Wie die Polizei mitteilt, stieg der Dieb gegen 23 Uhr über ein geöffnetes Fenster in eine Erdgeschosswohnung in der Hildastraße ein.

Als er die Räume nach Wertgegenständen durchsuchte, wachte ein Bewohner auf. Mit mehreren Kleidungsstücken im Wert von rund 500 Euro im Gepäck ergriff der Täter kurzerhand die Flucht in Richtung Hauptbahnhof. Der 30-jährige Wohnungsinhaber verständigte umgehend die Polizei und verfolgte den Mann zu Fuß, allerdings verlor er dessen Spur. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang dem Täter die Flucht.

Die Polizei beschreibt den Täter folgendermaßen: männlich, etwa 20 Jahre, circa 1,80 Meter groß, "südländisches" Erscheinungsbild, schwarze Hose, schwarzes T-Shirt, weiße Schuhe.

Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0621 174 4444 zu wenden.

