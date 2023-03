Einbruch in Heidelberger Lebensmittelgeschäft – Zeugen gesucht

Heidelberg. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Donnerstag in ein Lebensmittelgeschäft in Heidelberg eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Laden in der Plöck und stahlen dort mehr als 2000 Euro. Die Täter hatten im Innenhof des Gebäudes ein Fenster aufgehebelt. Im Ladeninneren nahmen sie das Bargeld aus der Kasse und aus einem mit Trinkgeld gefüllten Sparschwein. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Rufnummer 06221 1857 0 zu melden.

