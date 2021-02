Heidelberg. Bislang Unbekannte sind am Donnerstag im Zeitraum von 16 Uhr bis 20 Uhr gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung im Kranichweg eingedrungen und haben Schränke sowie Schubladen nach Wertgegenständen durchwühlt. Sie hebelten laut Polizei ein Fenster auf und gelangten so in das Innere der Wohnung. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Rhein-Neckar Mehr erfahren