Heidelberg. Unbekannte sind im Zeitraum von Donnerstag, ab 21 Uhr bis Freitag, 3 Uhr durch gewaltsames Öffnen eines Seiteneingangs in eine Apotheke in der Heinrich-Fuchs-Straße eingedrungen. Laut Polizei machten sich der oder die Täter im Innern anschließend an einem Tresor zu schaffen, der samt Inhalt entwendet wurde. Der entstandene Sachschaden sowie der Diebstahlsschaden können bislang nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221/34180 an Ermittler des Polizeireviers Heidelberg-Süd zu wenden.

