Einbruch in Amtsgebäude der Stadt Heidelberg

Heidelberg. Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in ein Dienstgebäude der Stadt Heidelberg eingebrochen. Nach Angaben der Polizei haben die Täter dabei mehrere Türen zu den Räumlichkeiten des Vermessungsamtes und des Tiefbauamtes in der Gaisbergstraße 7 aufgehebelt. Neben Bargeld und einem hochwertigen Fahrrad entwendeten die Diebe auch eine Kaffeemaschine. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf einen hohen vierstelligen Betrag. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06221/18570 bei der Polizei zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1