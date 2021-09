Einbruch im Heidelberger Corona-Testzentrum - Zeugen gesucht

Heidelberg. Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonntag in ein Heidelberger Corona-Testzentrum eingebrochen, um Schnelltests zu klauen. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Zeuge gegen 3.10 Uhr auf vier Täter mit Kartons am Kornmarkt aufmerksam. Diese sollen vom Testzentrum in Richtung Karlstorbahnhof und Bergbahn geflüchtet sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis. Teile der Beute wurde kurze Zeit später, im Rahmen der Fahndung, in den Neckarstaden und am Karlsplatz aufgefunden. Der entstandene Schaden lässt sich noch nicht näher beziffern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 06221/99-1700 zu melden.