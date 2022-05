Einbrecher stiehlt Bargeld aus Wohnung in Heidelberg - Zeugen gesucht

Heidelberg. Ein Einbrecher hat aus einer Wohnung in Heidelberg zwischen Donnerstag und Freitag Bargeld entwendet. Wie die Polizei mitteilte, gelangte der bislang unbekannte Täter zwischen 20 Uhr abends und 10 Uhr morgens in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Im Eichwald“. Auf bisher unbekannte Weise drückte er die Wohnungstür gewaltsam auf. In der Wohnung durchwühlte er mehrere Schränke und entwendete rund 2.200 Euro. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/34180 zu melden.

