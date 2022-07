Einbrecher stehlen Getränke und Eis aus Kiosk in Heidelberg

Heidelberg. Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Samstag, 14 Uhr, in einen Kiosk im Harbigweg in Heidelberg eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, gelangten sie gewaltsam in das Innere des Kiosks und entwendeten diverse Getränke samt Getränkekasten sowie Eis aus einer Kühltruhe. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Höhe des Diebstahls- und Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Ob ein Zusammenhang mit dem Einbruch im Kiosk Mitte Juni besteht, wird derzeit geprüft.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/34180 zu melden.