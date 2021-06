Einbrecher nehmen Schmuck mit

Eppelheim/Sandhausen. Bargeld, Schmuck und Armbanduhren haben Unbekannte bei einem Einbruch in eine Wohnung in der Erzbergerstraße in Eppelheim gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Einbrecher am Mittwoch zwischen 17 und 22.30 Uhr auf bislang unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus ein. Im Erdgeschoss brachen sie die Abschlusstür einer Wohnung gewaltsam auf und gelangten so in die Wohnräume. Dort hebelten die Täter einen Tresor auf und entnahmen daraus die Beute. Danach begaben sich die Einbrecher in eine Wohnung im Kellergeschoss und durchwühlten im Schlafzimmer einen Schrank. Anschließend flüchteten sie. Zeugen melden sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Telefon 06221/3 41 80.

In Sandhausen verschafften sich Unbekannte am Mittwoch zwischen 9 und 17 Uhr Zutritt ins Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Heidelberger Straße. In der ersten Etage öffneten sie die Tür zu einer Wohnung, wo sie mehrere Tausend Euro und eine Herrenuhr entwendeten. vas/miro