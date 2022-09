Einbrecher in Heidelberg von Bewohnerin überrascht

Heidelberg-Bergheim. Ein Einbrecher traf in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Heidelberg auf die Bewohnerin. Der Einbrecher verschaffte sich in der Bluntschlistraße gegen 2:45 Uhr Zutritt über ein gekipptes Fenster in die Wohnung, teilte die Polizei mit.

Als der Unbekannte die Bewohnerin im Schlafzimmer antraf, ergriff er mit einigen Wertgegenständen die Flucht. Ein Teil des Diebesguts fanden Polizeibeamte später nahe der Wohnung. Dem unbekannten Täter gelang es jedoch zu entkommen. Weitere Ermittlungen sowie die Spurensicherung wurde durch die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizei aufgenommen.