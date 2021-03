Heidelberg. Über eine Leiter sind Unbekannte in ein Wohngebäude auf dem Areal der „Bühler Mühle“ in Heideberg-Wieblingen eingedrungen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, müssen die Einbrecher im Zeitraum zwischen Montag, 22. März und und Montag, 29. März in die der Wundtstraße gekommen sein. Mit einer in einer Scheune gefundenen Leiter stiegen sie auf eine Terrasse und von dort über den Speicher ins Treppenhaus. Dort wurden mehrere Türen aufgebrochen und Schränke sowie Vitrinen geöffnet. Nach Angaben des Besitzers wurde aber nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

