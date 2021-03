  Ein Verletzter bei Feuer in der Heidelberger Altstadt

Heidelberg/Dossenheim. Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Sonntag um 1.20 Uhr laut Polizei eine Einzimmerwohnung in der Hauptstraße in Brand geraten. Der 29-jährige Mieter versuchte noch selbst, den Brand zu löschen, zog sich hierbei aber Verbrennungen zu und musste die Wohnung verlassen. Er kam in ein Krankenhaus. Die Rettungskräfte brachten 15 Personen in Sicherheit. Die Feuerwehr konnte aufgrund der engen Bebauung nicht verhindern, dass die Flammen auf angrenzende Gebäude übergriffen. Sie brachte das Feuer dennoch unter Kontrolle. Auch in Dossenheim gab es einen Brand. Dort fing am Sonntag um 4 Uhr eine Scheune in der Hölderlinstraße Feuer. Ursache war vermutlich, ein falsch bedienter Gas-Heizkörper. Der 18-jährige Sohn der Bewohner wurde leicht verletzt. Der Schaden beträgt 15 000 Euro. red