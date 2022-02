Ein Schiff landet auf dem Areal eines ehemaligen Autohauses

Heidelberg. Jahrzehnte standen hier reihenweise Autos, nun ist ein Schiff in der Heidelberger Weststadt gelandet: „Maria“ ist ein ausgemustertes Arbeitsschiff aus dem Rhein-Main-Kanal in Bamberg, das früher beim Brücken- und Kanalbau im Einsatz war. Das 1957 in einer Werft in Bremen gebaute Schiff hat ein Herz aus Mannheim: Der Motor wurde von MWM gebaut. Nun haben die beiden Kreativköpfe des Unterwegstheaters, Bernhard Fauser und Jai Gonzales, das alte Schiff an Land gezogen. Und zwar als Mittelpunkt des Festivals „Artort 22“ – als Skulptur und Sehnsuchtsobjekt gleichermaßen, wie sie betonen. Unter dem Titel „Urban Paradies“ soll die Reihe vom 18. Juni bis 17. Juli reichlich Wellen schlagen. 60 Künstler stellen auf vier Etagen aus. Der Kartenvorverkauf beginnt am 11. April. miro (Bild: Bernhard Fauser)

