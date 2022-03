Ein Projekt für mehr Artenvielfalt

Heidelberg. Am Mittwoch haben die Gärtnerinnen und Gärtner des Friedhofs Handschuhsheim und BUND-Aktive die ersten Maßnahmen zur Gestaltung eines insektenfreundlichen Friedhofs umgesetzt. Gemeinsam haben sie vier Mustergräber angelegt, die Besuchern und Angehörigen zeigen sollen, wie sie Gräber naturnah gestalten und so die Artenvielfalt fördern können. Die Vorsitzende des BUND Baden-Württemberg, Sylvia Pilarsky-Grosch, und Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner erläuterten die Ziele des Projekts und seine Bedeutung für die Artenvielfalt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ein gewaltiges Artensterben ist im Gange. Besonders betroffen sind die Insekten. Heute gibt es 75 Prozent weniger Fluginsekten als noch vor 30 Jahren. Eine Trendwende ist nicht in Sicht. Auch in ländlichen Gebieten wird es eng“, sagte Pilarsky-Grosch. Die Gründe für den derzeitigen Artenrückgang: intensive Monokulturen und Pestizideinsatz, aber auch Flächenverbrauch für Siedlungen, Gewerbegebiete und Straßen. Tatsächlich zeigen Studien, dass in Städten mittlerweile mehr Insekten vorkommen als auf dem Land mit intensiver Landwirtschaft.

Wahre Naturoasen

Sylvia Pilarsky-Grosch (l.) vom BUND und und OB Eckart Würzner. © Philipp Rothe

Umso wichtiger werden daher Grünflächen im urbanen Raum. „Parks, Gärten und Friedhöfe wie der Friedhof Handschuhsheim in Heidelberg können zu wahren Naturoasen inmitten der Stadt werden“, so die BUND-Landeschefin.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Heidelberger Friedhof ist einer von vier Modellfriedhöfen, die am BUND-Projekt teilnehmen. „2021 haben wir mit unserer Biodiversitätsstrategie einen konkreten Fahrplan zum Schutz der Artenvielfalt erstellt. Ziel der Stadt ist es, Arten und Lebensräume dauerhaft zu erhalten und zu fördern. Der Friedhof in Handschuhsheim eignet sich aufgrund der vielen sonnigen Lagen äußerst gut dafür“, so Oberbürgermeister Würzner. red/sko