Ein Meer aus 1000 blauen Schuhen

Heidelberg. Kobaltblaue Pumps, Sandalen, Turnschuhe und Stiefel: In ein blaues Meer aus mehr als 1000 Schuhen hat Künstler Frank Schlottmann (im Bild l.) am Mittwoch den Kornmarkt verwandelt. Unterstützt wurde er dabei von Schülern des St. Raphael Gymnasiums aus Heidelberg und ihrer Lehrerin Luisa Brass (r.). Mit der Installation möchte der Heidelberger auf den Anstieg des Meeresspiegels aufmerksam machen – eine zu befürchtende Folge des Klimawandels ist dabei die Überflutung von Städten und Regionen. Vor zwei Jahren schon hatte Schlottmann eine ähnliche Aktion mit Schülern des Mannheimer Bachgymnasiums in Mannheim organisiert. In Venedig, das schon heute regelmäßig von Hochwasser betroffen ist, ist eine Installation im Frühjahr 2023 geplant.

