Mannheimer Morgen Plus-Artikel Stadtteil Ein „Macher“ küsst das Café im Emmertsgrund wach

Dieses Café hat viele Besonderheiten: Am 7. Februar öffnet im "Forum 1" in Heidelberg-Emmertsgrund das "HeidelBERG Café". Wie Frank Nuscheler Heidelberg nach oben bringen will.