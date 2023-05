Ein Denkmal der Industrie

Ob auf Schienen oder über die B37: Wer von Westen nach Heidelberg einfährt, passiert höchstwahrscheinlich das imposante Gebäude des Heinsteinwerks. Es ist eines der wenigen noch erhaltenen Industriedenkmäler Heidelbergs. Eines, dessen besonderes historisch-atmosphärisches Flair ganz bewusst auch nach Sanierung und Umnutzung durch Immobilienentwickler Hans-Jörg Kraus bewahrt wurde, wie die Stadt informiert.

Die neueste Publikation in der Schriftenreihe des Stadtarchivs Heidelberg zeichnet die Geschichte dieses schon früh überregional ausstrahlenden Industriebetriebs in Heidelberg nach („HWH: Heinsteinwerk Heidelberg – Industriekultur zwischen Funktionalität & Ästhetik. Stilkachelöfen und Sanitärkeramik aus Heidelberg 1847-1995“). Bei einer Buchvorstellung präsentierte Kulturbürgermeister Wolfgang Erichson jetzt zusammen mit Archivleiter Peter Blum, Autor Oliver Fink und den Familien Heinstein/Mantel das Werk.

„Heidelberg blickt auf eine jahrhundertelange, reichhaltige Geschichte“, wird Erichson in der Mitteilung der Stadt zitiert. Das nun erschienene Werk zeige, „wie vielseitig die Geschichte einer Stadt sein kann“. Geschichte – gerade auch in Heidelberg – sei eben „nicht nur kurfürstliche Residenz, Schlachtengetümmel und Zerstörung oder Ausgrabungen zu den Kelten und Römern“.

Überregional bedeutende Firma

„Ausgangspunkt der Recherche zu diesem spannenden Werk bildeten die Dokumente und Materialien aus dem Besitz der Familien Heinstein/Mantel, die seit 1997 im Heidelberger Stadtarchiv zugänglich sind“, berichtet dessen Leiter, Peter Blum, und ergänzt: „Darüber hinaus wurden zahlreiche weitere Quellen erschlossen, um ein möglichst umfassendes Bild zu erzielen. Dazu zählten auch Gespräche mit der Familie, insbesondere mit Konstantin Mantel und Florian Heinstein, die wertvolle Hinweise, Einblicke und Einschätzungen lieferten und viele offene Fragen klären konnten.“ Dem Autoren Oliver Fink sei es gelungen, „dank seiner Erfahrung und Umtriebigkeit als Stadthistoriker immer wieder durch unerwartete Quellenfunde zu überraschen“.

Das Unternehmen geht zurück auf einen 1847 in der Altstadt gegründeten Handwerksbetrieb. Auf das erste Heinsteinwerk in der Eppelheimer Straße folgte 1913 die bis heute sichtbare Produktionsstätte am (später so benannten) Wieblinger Weg mit mehr als 3 000 Quadratmetern Bodenfläche. Längst war man zur industriellen Fertigung von Kachelöfen, Kaminen und sogenannten Stilöfen nach historischen Mustern übergegangen. Kontinuierlich wurde die Produktpalette um Zentralheizungs- bis hin zu Kochanlagen sowie Sanitärkeramik erweitert. Mit Filialen, Musterlagern und Vertretungen in ganz Deutschland, den Niederlanden und in Straßburg hatte sich das Unternehmen schnell überregional etabliert.

Mitte der 1920er Jahre erreicht die Belegschaft mit 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihren höchsten Stand. Damit gehört die Firma zu den wenigen überregional bedeutenden, industriell ausgerichteten sowie mitarbeiterstärkeren Unternehmen in der einstigen kurpfälzischen Hauptstadt. red