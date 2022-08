Eigener Strom vom Balkon

Heidelberg. Solarstrom vom eigenen Balkon – das macht die Stadt Heidelberg nun möglich mit einer Fördermaßnahme für Balkonmodule des städtischen Umweltamtes. Wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte, lassen sich die Mini-Solaranlagen auf Balkonen oder auf Terrassen anbringen. So könnten Mieterinnen und Mieter sowie Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer ihren eigenen Solarstrom erzeugen, der direkt über die Steckdose in den Stromkreislauf eingespeist wird.

Sogar Mieter können auf dem Balkon mit Modulen Solarstrom erzeugen.

Die Stadt Heidelberg übernimmt dabei 50 Prozent der Kosten bis maximal 750 Euro. Bürgerinnen und Bürger mit einem Heidelberg-Pass oder einem Heidelberg-Pass+ erhalten bis zu 1450 Euro Fördergeld, bei einem Eigenanteil von 50 Euro.

Erst Bescheid abwarten

Wichtig sei jedoch, die Module erst nach Erhalt des Förderbescheids zu bestellen, hieß es weiter von der Stadtverwaltung. Der Antrag ist ab 1. September im Internet verfügbar.

Die Maßnahme zur Förderung von Balkonmodulen ist Teil des Förderprogramms „Rationelle Energiewende“, mit der die Stadt Heidelberg Anreize für Klimaschutzmaßnahmen setzten möchte. Mit dem Beschluss des Gemeinderates vom 20. Juli sei das Förderprogramm angepasst worden, um die Antragsstellung zu vereinfachen und eine Kombination mit Förderprogrammen des Bundes zu erleichtern, so die Stadt.