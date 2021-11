Eierwürfe und Lärm

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis. Im Einzugsgebiet des Polizeipräsidiums Mannheim mussten Beamte in der Halloween-Nacht zu rund 50 Einsätzen ausrücken. Wie die Polizei mitteilte, ereigneten sich in Mannheim, Heidelberg und in verschiedenen Orten des Rhein-Neckar-Kreises zahlreiche Ruhestörungen, Körperverletzungen sowie Eierwürfe gegen Hauswände. Rund 100 Motorradfahrer lärmten am Sonntag mit ihren Motorrädern auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hebelstraße in Heidelberg, als sie zu einer Halloween-Ausfahrt aufbrachen. Beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen entfernte sich bereits ein Teil der Biker. Den übrigen Teilnehmern wurde ein Platzverweis für das Stadtgebiet Heidelberg erteilt.

Insgesamt zieht das Polizeipräsidium Mannheim eine positive Bilanz der Halloween-Nacht 2021, die vergleichsweise wenig Auffälligkeiten gegenüber einer normalen Wochenendnacht zeigte. Das Konzept von intensiver und offen gezeigter Polizeipräsenz habe offenbar Wirkung gezeigt. Auch in Worms musste die Polizei in der Nacht auf Montag zu vielen Einsätzen ausrücken, darunter zu randalierenden Jugendlichen. Im Einzugsgebiet des Polizeipräsidiums Südhessen wurde ein Jugendlicher durch ein geworfenes Ei verletzt. red