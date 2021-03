Heidelberg. Spaziergänger haben am Sonntagnachmittag in Heidelberg-Ziegelhausen ein junges Eichhörnchen gefunden und sich an die Polizei gewandt. Wie die Beamten mitteilen, war das Tier im Köpfleweg an den Passanten hochgeklettert und hatte in deren Händen Schutz gesucht. Die Polizisten übergaben das kleine Eichhörnchen der Tierrettung. Bis es auf eigenen Beinen durch die Natur springen kann, wird es bei der Eichhörnchenhilfe aufgepäppelt und soll dann wieder zurück in den Wald gebracht werden.

