Eichelmann kürt Philipp Kuhn

Heidelberg/Laumersheim. Seit Mittwoch liegt der neue Eichelmann vor. Für Menschen, die damit nichts anfangen können: Eichelmann ist ein umfassendes Werk über Wein und seine Produzenten. Im Hessischen Rundfunk war mal die Rede davon, dass Eichelmann der „Reich-Ranicki für Weingüter und Weine“ sei. Dahinter steckt Gerhard Eichelmann, der 1997 den Verlag Mondo Heidelberg gegründet hat. Im Jahr 2000 veröffentlichte er die erste Ausgabe des Buches, das sich als Standardwerk etabliert hat. Im Eichelmann 2023 kommt ein in der Szene schon lange bekannter Pfälzer richtig gut weg. Für die beste Weißweinkollektion des Jahres wird dort das Weingut Philipp Kuhn aus Laumersheim ausgezeichnet. Laumersheim liegt neben Großkarlbach, Dirmstein und Weisenheim am Sand zwischen Frankenthal und Grünstadt.

Beste Rotweine aus Württemberg

„Eine solch beeindruckende Reihe an Großen Gewächsen vom Riesling wie in diesem Jahr hat uns Philipp Kuhn – trotz aller starker Kollektionen der Vergangenheit – bislang noch nie präsentiert: Mehrere der Weine gehören zu den großen Weinen des Jahrgangs in Deutschland, und deshalb zeichnen wir ihn mit dem Preis für die beste Weißweinkollektion des Jahres aus“, begründet Jens Wagner die Wahl. Wagner ist bei Eichelmann als Redakteur für die Pfalz zuständig.

Die beste Rotweinkollektion des Jahres hat für Gerhard Eichelmann mit Christian Dautel erneut ein Winzer aus Württemberg geschaffen. Entdeckung des Jahres ist ein junges Weingut aus Herxheim am Berg bei Bad Dürkheim: Das lichti & astroh wird von Freya Lichti und Alexander Strohschneider betrieben. sal