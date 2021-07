Ehrenamtliche Radler zeigen Natur und Kultur

Heidelberg. Vom Agraringenieur über die Kunsthistorikerin bis hin zum Bäcker – allesamt sind sie nun zertifizierte „RadGuides“. Das gab der Rhein-Neckar-Kreis am Donnerstag bekannt. Ein großes Dankeschön und Glückwünsche kamen von Landrat Stefan Dallinger, der den neuen 23 Tourenführern durch die Region bei der feierlichen Übergabe ihre Urkunden zum „RadGuide Rhein-Neckar“ aushändigte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eigentlich hatten die Ehrenamtlichen schon im letzten Jahr mit dem Tourenangebot starten wollen. Die Corona-Pandemie bremste das Projekt jedoch zunächst, bevor jetzt im Juli die letzte Prüfung abgenommen werden konnte. „Umso großartiger ist es, dass Sie die ganze Zeit über drangeblieben sind und jetzt interessierten Einheimischen und Gästen unsere Natur und Kultur mit all ihren regionalen Besonderheiten auf diese außergewöhnliche Weise näherbringen. Dafür ganz herzlichen Dank“, so der Landrat. Bei dem Termin erhielten die Ehrenamtlichen außerdem ihre künftige „Dienstkleidung“: In dunkelblauen Windwesten mit „RadGuides“-Logo erkunden sie künftig mit Interessierten die Region.

Von 20 bis 75 Kilometer

Bisher gab es laut dem Rhein-Neckar-Kreis kein Angebot von öffentlich geführten Radtouren in Kombination mit der Vermittlung von Informationen über Natur und Landschaft sowie Land und Leute. Das neue Tourenangebot der „RadGuides Rhein-Neckar“ schließe diese Lücke, hieß es. Die erste Tour startete unter dem Titel „Kirchen, Kloster und Kapellen“ bereits am 12. Juni 2021 in Mauer. „Das war natürlich sehr spannend“, berichtet „RadGuide“ Beate Hartmann, die damit das Programm eröffnete. „Ein bisschen Lampenfieber hatte ich schon. Aber das war schnell verflogen, und die Tour lief sehr harmonisch, die Leute waren unheimlich interessiert.“

Seitdem laden die „RadGuides“ regelmäßig und noch bis Ende Oktober die Bevölkerung zu geführten Radausflügen mit Geschichten und Informationen über regionale Besonderheiten ein. Die kürzeste Tour schlägt mit 20 Kilometern, die längste mit 75 Kilometern zu Buche. Vergessene Bahnstrecken werden dabei ebenso erkundet wie der Neckarlauf zu Zeiten des Homo heidelbergensis, und Genießer können sich beispielsweise die bei der „Spargel und Wein“-Tour angefutterte Kalorien gleich wieder abtrainieren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das Programm hatte der Rhein-Neckar-Kreis gemeinsam mit dem ADFC, der Umweltakademie des Landes Baden-Württemberg und dem Naturpark Neckartal Odenwald auf die Beine gestellt. Die Ausbildung der „Guides“ wurde eigens für die Rhein-Neckar Region – insbesondere den Naturpark Neckartal-Odenwald – entwickelt. Das Qualifizierungsprogramm umfasste 22 Termine, die Themen reichten dabei von Geologie und Landschaftsgeschichte über Ökosysteme bis zur regionalen Wirtschaft. her