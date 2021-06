Ehre für engagierte Mitmenschen

Heidelberg. Wer sich in besonderem Maße für das Gemeinwohl einsetzt, verdient Anerkennung – daher vergibt die Stadt Heidelberg jährlich die Bürgerplaketten. Wer dafür in Frage kommt, können alle Bürgerinnen und Bürger mitbestimmen: Noch bis Freitag, 9. Juli, können sie bei der Stadtverwaltung Vorschläge für die Auszeichnung einreichen. Darauf weist die Stadt hin.

Für den Vorschlag braucht es die Unterstützung eines Mitgliedes des Gemeinderates, der Stadtverwaltung oder des Bezirksbeirates beziehungsweise Stadtteilvereins. Neben Heidelbergern können auch Menschen ausgezeichnet werden, die sich hier ehrenamtlich engagieren.

Zwei zusätzliche Preise

Für das Jahr 2021 werden laut Stadt erstmals 29 Bürgerplaketten an engagierte Bürger verliehen – zwei mehr als bislang. Das hatte der Gemeinderat in seiner Sitzung am 6. Mai beschlossen: Für gesamtstädtisches Engagement und an Gruppen werden künftig vier statt drei Bürgerplaketten überreicht, engagierte Personen in den Stadtteilen erhalten 25 statt 24 Bürgerplaketten.

Mit der zusätzlichen Bürgerplakette für die Stadtteile wird eine Bürgerin oder ein Bürger aus Wieblingen ausgezeichnet, da der Stadtteil nun mehr als 10 000 Einwohner hat. Ab dieser Zahl werden pro Stadtteil zwei Plaketten verliehen. Die Bürgerplaketten 2021 werden im Frühjahr 2022 verliehen. her

