Heidelberg. Bei einem Unfall am Montag gegen 7.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Freiburger Straße in Heideberg ist ein Ehepaar - beide Personen im Alter von 83 Jahren - angefahren und leicht verletzt worden. Eine 59-jährige Autofahrerin hatte nach Angaben der Polizei beim Rückwärtsfahren während eines Parkvorgangs das Ehepaar nicht bemerkt.

Durch den Zusammenstoß kamen die beiden Fußgänger zu Fall. Beide Verletzten wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.