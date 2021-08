Effizientere Beleuchtung

Heidelberg. Die Heiliggeistkirche stellt auf LED-Beleuchtung um. Auf den ersten Blick sieht der Besucher kaum einen Unterschied, wenn er die Kirche betritt. Aber in den vergangenen Wochen hat die Kirchenverwaltung die herkömmlichen Halogenleuchten gegen energetisch effizientere und dimmbare LED-Glaszylinderleuchten ausgetauscht. Damit sollen laut Kirchenverwaltung 93 Prozent Strom eingespart werden, so dass sich die neuen Leuchten in sieben Jahren refinanziert haben sollen.

Als Projektträger förderte das Forschungszentrum Jülich im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit die neue Beleuchtung. Denn für die Senkung von Treibhausgasemissionen initiierte das Bundesministerium 2008 eine Nationale Klimaschutzinitiative. Geachtet wurde auch auf die Regionalität der neuen Leuchten, die von der Heidelberger Firma lllinger hergestellt, montiert und programmiert wurden. „Die Heiliggeistkirche erstrahlt nun in neuem, brillantem Licht, das in unterschiedlichen Lichtszenen gesteuert werden kann“, heißt es in einer Pressemitteilung der Evangelischen Kirche. Darüber freut sich auch Lichtarchitektin Anne Backhaus: „Erstmalig kann man sehr fein die Deckenbemalung der Seitenschiffe bewundern“, wird sie in der Mitteilung zitiert. vs