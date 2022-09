E-Scooter-Fahrerin bei Unfall verletzt - beteiligter Autofahrer flüchtet

Heidelberg. Am Dienstagmorgen ist bei einem Unfall in der Heidelberger Vangerowstraße eine E-Scooter-Fahrerin verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde die in Richtung der Mannheimer Straße fahrende 20-Jährige im Kreuzungsbereich zur B37, in Höhe einer dortigen Tankstelle, von einem weißen Lieferwagen frontal erfasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der Kollision zog sich die junge Frau diverse Verletzungen zu. Zudem wurde das mitgeführte Mobiltelefon der Frau bei dem Unfall vollständig zerstört. Der Fahrer des Lieferwagens entfernte sich nach kurzer Verweildauer unerlaubt von der Unfallstelle. Die Höhe des bei dem Unfall entstandenen Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Der Mann wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Etwa 40 bis 45 Jahre alt, zwischen 1,80 bis 1,90 Meter groß, wenig bis keine Haare, normale Statur, europäisches Erscheinungsbild. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221/991700 bei der Polizei zu melden.