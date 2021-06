Heidelberg. In Heidelberg ist ein E-Scooter-Fahrer mit 1,82 Promille Alkohol im Blut von der Polizei angehalten worden. Wie die Beamten mitteilten, fuhr der 25-Jährige am frühen Sonntagmorgen in Schlangenlinien die die Bismarckstraße entlang. . Im Verlauf der Kontrolle bemerkten die Beamten bei dem jungen Mann, dass dieser nach Alkohol roch. Dem 25- Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

