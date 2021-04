E-Biker fährt Polizisten um

Sinsheim. Schwer verletzt wurde am Dienstagabend ein Beamter des Polizeireviers Sinsheim bei einer Fahrzeugkontrolle. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sollte kurz vor 23 Uhr in der Dührener Straße, Ecke „Lange Straße“ ein E-Bike-Fahrer kontrolliert werden.

Dieser hielt jedoch nicht an, sondern „fuhr den Beamten über den Haufen“. Während der Beamte mit einer schweren Knieverletzung am Boden lag, prallte der Biker gegen einen geparkten BMW, an dem ein Schaden von rund 2000 Euro entstand. Anschließend rappelte sich der Mann auf und fuhr in der „Langen Straße“ davon. Eine Beschreibung des dunkel gekleideten flüchtigen Bikers liegt bislang noch nicht vor. Sein E-Bike war weiß. Hinweise an das Polizeirevier Sinsheim unter Telefon 07261/69 00. her