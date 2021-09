Duo scheitert an Türsteher und eskaliert - vier Verletzte

Heidelberg. Weil ihnen der Einlass zu einer Gaststätte verwehrt blieb, sind ein 32-Jähriger und sein unbekannter Begleiter in Heidelberg ausgerastet. Vier Verletzte waren nach Angaben der Polizei vom Montag das Resultat der Auseinandersetzungen in der Altstadt am Samstagabend.

Nachdem dem Duo wegen ihres aggressiven Verhaltens der Eintritt in dem Lokal in der Unteren Straße von einem Türsteher verweigert wurde, habe der 32-Jährige zunächst unvermittelt auf einem in der Schlange wartenden Mann eingeschlagen. Der Geschädigte wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Das Duo entfernte sich daraufhin, kehrte kurze Zeit später aber wieder zurück. Sie bewarfen den Türsteher sowie die Personen in der Warteschlange mit Gläsern, Tischen und Stühlen. Dabei wurde einem 25-Jährigen mit einem Glas auf dem Kopf geschlagen. Er trug dabei eine blutende Schnittwunde davon. Auch der Türsteher wurde verletzt.

Der 32-jährige Beschuldigte wurde infolge eines Gerangels ebenfalls verletzt. Er wurde schließlich vorläufig festgenommen und im weiteren Verlauf zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Da der Verdacht bestand, dass er unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Der zweite Beschuldigte flüchtete erfolgreich. Er hatte einen Rucksack zurückgelassen, den die Beamten sicherstellten. In ihm befanden sich nach weiteren Angaben der Polizei mehrere neue, hochwertige Kleidungsstücke, die womöglich aus einem Diebstahl stammen dürften. Gegen beide wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.