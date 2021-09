Duo bricht in ehemalige Gaststätte ein

Heidelberg. Die Polizei hat zwei Männer im Alter von 18 und 26 Jahren vorläufig festgenommen, weil sie in eine ehemalige Gaststätte in Heidelberg eingebrochen sind. Sie sollen am Sonntagmorgen über ein Fenster in das Lokal in der Semmelgasse in der Altstadt eingestiegen sein, teilte die Behörde am Montag mit. Mit einer Geldkassette als Beute suchten sie anschließend zunächst das Weite.

„Die Überraschung dürfte allerdings groß gewesen sein, als die beiden entdeckten, dass die Kassette leer war“, führte die Polizei aus, die den Beschuldigten schließlich aufgrund von detaillieren Zeugenaussagen auf die Schliche kamen. In die Fahndung eingebundene Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes entdeckten die Verdächtigen noch in der Altstadt und hielten sie bis zum Eintreffen einer Streife fest. Nach den ersten polizeilichen Maßnahmen wurden sie nach ihren erkennungsdienstlichen Behandlungen wieder auf freien Fuß gesetzt.