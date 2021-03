Heidelberg. An dem Rostbraten mit Kalbsschwanz-Maultaschen und Kräuterspätzle hatte der sterneerfahrene Konkurrent Tristan Brandt („959“) aber auch gar nichts auszusetzen. Und auch das Dessert „Studentenkuss“ und die anderen Gerichte überzeugten restlos: „Schlossweinstuben“-Chefkoch Martin Scharff (57), seit 30 Jahren mit Michelin-Stern dekoriert, hat sich im gastronomischen TV-Duell „Mein Lokal, Dein Lokal“ am Dienstagabend auf „Kabel 1“ einen hauchdünnen Vorsprung gegenüber Brandt erkocht.

Schloss-Gastronom Martin Scharff hat einen dünnen Vorsprung. © Philipp Rothe

36 von 40 Punkten bekam er für seine Menüs, den Service und das „kurfürstliche“ Ambiente. Brandt (35), der sich in Mannheim als jüngster Koch Deutschlands zwei Sterne erkocht hatte, bevor er im Mai 2020 das Heidelberger Restaurant im Stadtgarten übernahm, hatte am Tag zuvor 35 Punkte von den Kollegen bekommen.

Heute im „Hüftgold“

Dazu gehören auch Silke Heyer („Rheinblick“, Waldsee), Dario Troncone („Hüftgold“, Mannheim) sowie Florian Steinmaier („Johann’s“, Viernheim). Troncone ist am Donnerstag an der Reihe, die Kollegen in seinem Restaurant, dem Clubhaus von Grün-Weiß Mannheim, kulinarisch zu überraschen. Gedreht wurden die Folgen im November in Heidelberg; alle Folgen sind im Archiv des Senders abrufbar. Wer am Ende den Wettbewerb gewinnt, ist noch offen: Scharffs hauchdünner Vorsprung kann noch schwinden, wenn der TV-Chefkoch Mike Süsser seine abschließende Wertung bekannt gibt. miro