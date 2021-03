Heidelberg. Auf mehreren Baustellen sowie in wenigen Betrieben in Heidelberg sind Infektionsschwerpunkte entstanden. Sie sind laut Oberbürgermeister Eckart Würzner mit einem Drittel der Infektionszahlen insgesamt verantwortlich dafür, dass der Sieben-Tage-Inzidenzwert sich in wenigen Tagen von unter 50 auf nun 82,4 entwickelt hat. In den Krankenhäusern der Stadt hingegen sei die Situation noch nicht zu vergleichen mit den zurückliegenden Infektionswellen.

Im KIZ im Pfaffengrund sind 15 000 Impfungen erfolgt. © Philipp Rothe

10 000 Schnelltests seien in den vergangenen Wochen in den Schulen gemacht worden. Dabei seien acht Infizierte „herausgefischt“ worden. „Sie hatten keine Symptome, waren nicht auffällig“, räumt der Stadtchef dem Testen weiter höchste Priorität ein. Auch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung könnten zweimal in der Woche einen Schnelltest machen.

Kontakte weiter vorsichtig pflegen

Es sei „zu erwarten gewesen“, dass die Zahlen „wieder deutlich steigen“, sagte Würzner am Montagmittag bei einem Pressegespräch weiter. Nun komme es darauf an, über die Ferien und Feiertage möglicht wenig Kontakte zu pflegen.

Auch nach Ostermontag werden die Bürgerbüros in Heidelberg „auf Notbetrieb“ arbeiten und noch mehr Mitarbeiter im Homeoffice sein. Diese weitere Anstrengung mit Blick auf die rollende „dritte Welle“ der Corona-Pandemie hat Oberbürgermeister Eckart Würzner

2500 Corona-Fälle sind in Heidelberg seit Beginn der Pandemie registriert worden – auf 100 000 Einwohner gerechnet. Im Vergleich dazu, rechnet Würzner vor, lagen der Rhein-Neckar-Kreis (3000), Deutschland bundesweit (3300 Fälle), Frankreich (6500 Fälle) Schweden (7000), die USA (mehr als 9000 Fälle auf 100 000 Einwohner) deutlich höher. „Die deutlich entspanntere Situation in unserer Stadt ist dem Einsatz der Bevölkerung zu verdanken“, zeigte sich der der Oberbürgermeister dankbar. miro