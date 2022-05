Drei Verletzte

Heidelberg. Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 13 000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Samstagabend in der Heidelberger Altstadt. Nach Mitteilung der Polizei fuhr ein 50-Jähriger gegen 21.15 Uhr aus dem Schlossbergtunnel Richtung Römerkreis zur Einmündung Friedrich-Ebert-Anlage. An der Einmündung zur Klingentorstraße bog er nach links ab und übersah den vom Römerkreis kommenden BMW eines 22-Jährigen. Die Autos stießen im Kreuzungsbereich zusammen.

Die beiden Insassen des ersten Autos verletzten sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der zweite Fahrer verletzte sich ebenfalls leicht, musste jedoch nicht in ärztliche Behandlung. Zeuge berichten indes, der 22-Jährige habe das Rotlicht vor der Einmündung zur Klingentorstraße missachtet. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von 13 000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat das Polizeirevier Heidelberg-Mitte aufgenommen. miro