Drei Unbekannte überfallen 73-Jährigen am Heidelberger Hauptbahnhof

Heidelberg. Drei unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag einen 73-Jährigen am Heidelberger Hauptbahnhof überfallen. Wie die Polizei mitteilt, war der in Heidelberg fremde Mann mit seiner 66-jährigen Frau am Heidelberger Hauptbahnhof auf der Suche nach dem richtigen Zug oder Bus an ihr Ziel. Die Ehefrau ging voraus und der Mann folgte ihr - da er schlecht zu Fuß ist - mit einem gewissen Abstand. Auf dem Treppenabgang von Gleis acht sollen ihm dann drei Unbekannte in den Weg getreten sein. Einer der Männer Unbekannten stellte dem 73-Jährigen einen Fuß zwischen die Beine und zwang ihn damit zum Stehenbleiben. Die Täter nahmen seine Umhängetasche ab und durchsuchten sie. Dabei sollen sich die Männer in einer dem Geschädigten unbekannten Sprache unterhalten haben.

Daraufhin gaben sie dem 73-Jährigen, die Tasche zurück, ohne etwas daraus zu stehlen. Der perplexe Geschädigte soll dann begonnen haben zu schreien. Hieraufhin tastete ein Täter den Mann ab, wie die Polizei vermutet auf der Suche nach Raubgut, übersah dabei aber die Geldbörse des Mannes. Als das Handy des 73-Jährigen plötzlich klingelte, sollen die Täter geflüchtet sein. Der Mann traf einige Minuten später wieder auf seine Ehefrau, beide erstatteten erst am Dienstag Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei beschreibt den Täter, der dem 73-Jährigen den Weg versperrte und ihn durchsuchte, wie folgt: Männlich, circa 25 Jahre alt, circa 180 cm groß, schlanke Statur, schmales Gesicht, schwarzes, kurzes nach hinten gekämmtes Haar. Er soll eine Jeans und eine schwarze Jacke getragen haben. Zu den beiden anderen Tätern liegt keine detaillierte Beschreibung vor, diese sollen ein ähnliches Erscheinungsbild wie der erste Täter gehabt haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 174 4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

