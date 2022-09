Drei Unbekannte gehen auf einen Mann in Heidelberger Gaststätte los

Heidelberg. Drei bislang unbekannte Männer haben in der Nacht auf Samstag in einer Heidelberger Gaststätte auf einen Besucher eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 0.30 Uhr zu der körperlichen Auseinandersetzung im Sanitärbereich des Lokals in der Unteren Straße. Der 31-jährige Besucher erlitt Verletzungen am Kopf und an der Hand. Offenbar hatten die Täter ihm zuvor gezielt aufgelauert, als er sich alleine im Bereich der Toiletten aufhielt. Zu den Tätern ist bislang nichts bekannt, Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Rufnummer 0621 174-1700 zu melden.

