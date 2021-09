Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Heidelberg. Bei einem Verkehrsunfall in Heidelberg haben sich am späten Freitagmittag drei Personen schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war ein 70 Jahre alter Autofahrer gegen 13 Uhr von Ausfahrtsstraße der Orthopädischen Klinik auf die B37 in Richtung Heidelberg eingebogen. Daraufhin kollidierte er mit einem 19-jährigen Autofahrer, der in Richtung Neckargemünd unterwegs war. Beide Autofahrer gaben bei der Befragung an, bei Grünlicht über die Ampel gefahren zu sein.

Die zwei Fahrer sowie die Beifahrerin des 70-Jährigen wurden jeweils per Rettungswagen in Kliniken gebracht. Beide Autos wurden abgeschleppt. Der Schaden belief sich auf geschätzte 40.000 Euro.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/174-41111 bei der Polizei.