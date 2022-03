Drei junge Frauen betrunken mit E-Scootern in Heidelberg unterwegs

Heidelberg. Am frühen Sonntagmorgen sind einer Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte gleich drei E-Scooter Fahrerinnen aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise auf, die in der Untere Straße in Richtung Heiliggeistkirche fuhren, aufgefallen. Dies teilte die Polizei mit. Die bei der Verkehrskontrolle durchgeführten Atemalkoholtests ergaben bei der 23-jährigen 0,78 Promille, bei der 24-jährigen 0,7 Promille und bei der 28-jährigen 0,82 Promille. Die Frauen müssen sich nun wegen führen eines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss verantworten.

